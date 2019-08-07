السعودية والإمارات تقدمان 540 ألف طن قمحا للسودان مجاناً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكرت وكالتا الأنباء الرسميتان في السعودية والإمارات الأربعاء ، إن البلدين أعلنا تقديم 540 ألف طن قمحا إلى السودان. وأضافت؛ وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات (وام) أن الكمية ستكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر وإنه جرى توريد 280 ألف طن بالفعل، والقمح جزء من دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعهدت الدولتان الخليجيتان بتقديمه في أبريل الماضي

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