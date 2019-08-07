بالفيديو: تراجي مصطفى و قوة نسائية للدعم السريع : (نشوف محل الرهيفة تنقد)

طالبت الناشطة السياسية تراجي مصطفى بفتح الفرصة لتجنيد النساء بقوات الدعم السريع حيث قالت: (عندنا طلب خاص لسعادة الفريق محمد حمدان دقلو : باسم الشابات واسم الصغيرات يفتح الفرصة للنساء للتجنيد في الدعم السريع) وأضافت قائلة :(وقتها ستكون هناك فرصة كبيرة جداً لكل المهمشات في السودان) وأعربت تراجي عن رغبتها في الانخراط في قوات الدعم السريع وهي تقول: (نحن ذاتنا دايرين ننخرط في الدعم السريع عشان نشوف بالجد محل الرهيفة تنقد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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