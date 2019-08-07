“الحرية والتغيير” تحسم مرشحيها للمجلس السيادي خلال ساعات

أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، أن القوى ستحسم مرشحيها للمجلس السيادي خلال الساعات القليلة القادمة، وقال إنها تبذل كافة الجهود لتحقيق التوافق حول القضايا التي تهم البلاد.

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وأضاف ساطع حسب (إس إم سي) اليوم (الأربعاء)، أن الاجتماعات مستمرة لحسم مرشحي القوى خلال أمس الأربعاء أو اليوم الخميس، وأكد دعمهم ومساندتهم لإنجاح الفترة الانتقالية عقب الوصول لتوافق يرضي كافة الأطراف.

يذكر أن اللجنة الفنية المكلفة باختيار أعضاء “الحرية والتغيير” في المجلس السيادي ورئيس الوزراء قطعت شوطاً كبيراً في الاتفاق على الأسماء المختارة، ومن المتوقع التوافق على أعضائها في “السيادي” خلال ساعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)