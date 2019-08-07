الإمدادات الطبية تكمل الاستعدادات لإفتتاح 7 مخازن جديدة للأدوية بالولايات

كشف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف، عبدالرحمن الجعلي، اكتمال الاستعدادات لافتتاح 7 مخازن جديدة للأدوية بالولايات خلال سبتمبر المقبل، وتعهد بدعم جميع الفروع بمعينات العمل من ناقلات مبرّدة بجانب تهيئة المخازن .

وأكد خلال مخاطبته الاجتماع التنسيقي للإدارات العامة والمتخصصة وإدارات فروع الصندوق بالولايات الذي عقد بمباني الصندوق يوم الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبدالجبار، سير عمليات الإمداد الدوائي بصورة جيدة للولايات عبر فروع الصندوق، معلناً وصول باخرة محملة بالمحاليل الوريدية.

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وأكد حسب الشروق – أن الموجود الآن من الدواء بمخازن الصندوق يؤمن حاجة المرافق الصحية العامة. ووجه جميع الإدارات العامة بالصندوق أن تولي اهتمامها في هذه المرحلة لولاية الجزيرة التي انضمت لمنظومة الصندوق مؤخراً ودعم الولاية بالأدوية والمعينات الطبية، مؤكداً جاهزية الصندوق لإنشاء مخازن بالولاية بأعلى المواصفات التخزينية.

واطمأن وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبدالجبار، على توزيع الأدوية المجانية للأطفال للولايات عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وناشد الوكيل المواطنين الاستفادة من الأدوية، وشدد على التعاون من المراكز الصحية والمستشفيات الريفية والاستفادة من خدمات الصندوق لتوزيع الأدوية بكل الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)