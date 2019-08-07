اليونسيف: لا وجود لتجنيد الأطفال بالسودان

أكد رئيس حماية الأطفال بمنظمة “اليونسيف” بالسودان بي مال بهادور، تأكدهم من عدم وجود تجنيد للأطفال بالسودان بعد زيارة ميدانية شملت عدة معسكرات بمناطق مختلفة للقوات النظامية تم من خلالها الوقوف ميدانياً بنيالا بولاية جنوب دارفور.

وطالب بهادور لدى مخاطبته ورشة لـ46 من الضباط وضباط الصف بقوات “الدعم السريع” بنيالا بحضور والي ولاية جنوب دارفور، اللواء ركن هاشم خالد، وعدد من قيادات “الدعم السريع”، بوضع منهج لكل القوات من خلال كورسات التدريب لكيفية حماية الأطفال سواء تواجدت “اليونسيف” أم لم تتواجد لتنتهي مسألة تجنيد الأطفال تماماً.

Advertisements

وأشار بحسب الشروق – إلى أنه تقدم بأسئلة صعبة لكل المعسكرات التي زارها بولاية جنوب دارفور وتابع “أصبحت هناك حاجة مشتركة بيننا” لافتاً إلى أن زيارة المعسكرات طلبتها حكومة السودان وثمن توجيهات والي جنوب دارفور بالسماح لهم بزيارة كل المواقع العسكرية.

من جهته لفت العقيد محمد إسماعيل، قائد ثاني “الدعم السريع” بجنوب دارفور، إلى أن الورشة تمثل توعية ورفع الحس في مجال وأهمية الطفولة، منوهاً إلى أن كل فرد في “الدعم السريع” تعرف على القانون الدولي وحقوق الأطفال في النزاعات.

وأشار العميد محمد حسين إلى أن ورشة قطاع نيالا ضمت 46 من الضباط وضباط الصف عن حماية الأطفال، بالتركيز على الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، منوهاً إلى أنهم وجدوا الاستعداد والجدية من خلال الأسئلة والمداخلات، منوهاً إلى أن من أهم المهام تنفيذ خطة العمل خلال الـ3 سنوات السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)