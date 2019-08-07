المبعوث البريطاني: الوصول للدولة المدنية في السودان لا يمر دون تحديات

قال المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان، بوب فييرويذر، يوم الأربعاء، إن طريق الوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني لا يمر دون تحديات، مؤكداً تواصل دعم المملكة المتحدة للسودان لمواجهة تلك التحديات .

واختتم المبعوث البريطاني أول زيارة له للخرطوم بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة الدستورية .

وتأتي الزيارة للتعرف على بعض التحديات التي قد تواجه السودان، ولتأكيد تعهد المملكة المتحدة بدعم السودان في المرحلة القادمة.

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وكان فييرويذر قد التقى ضمن زيارته بأعضاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وبالقائمين بأعمال وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعلاميين وناشطين من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعرب فييرويذر بحسب الشروق – عن تفاؤله بالاتفاق وقال “يسرني وجودي هنا في السودان في هذه المرحلة التاريخية”. مشيراً إلى إتاحة الفرصة له للقاء العديد من الفاعلين في المجتمع، والتعرف عن كثب على بعض التحديات التي قد تواجه السودان واستطلاع الطرق التي قد تمكن الدولتين من تعزيز العلاقات الثنائية .

وقال طريق الوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني لا يمر بدون تحديات، مؤكداً تواصل دعم المملكة المتحدة للسودان لمواجهة تلك التحديات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)