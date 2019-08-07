كباشي: المجلس السيادي سيُشكل يوم 18 من شهر أغسطس

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، أن الـ18 من أغسطس الجاري سيشهد تشكيل مجلس السيادة، كما يُحل المجلس العسكري الانتقالي في الـ19 من الشهر الجاري إنفاذاً للاتفاق الدستوري .
وقال كباشي إن رئيس مجلس الوزراء يتم ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن لا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيراً من كفاءات وطنية مستقلة، وذلك بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية.
وأكد شمس الدين لدى تقديمه تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي السفارات المعتمدين لدى الخرطوم بحسب الشروق – حول الاتفاق على الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إنه تم التوافق على الفترة الانتقالية في مدة أقصاها 39 شهراً على أن يترأس الفترة الأولى أحد العسكريين والفترة الأخيرة يترأسها مدني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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