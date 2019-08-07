ألمانيا تعلن مساعدة السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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أعلنت ألمانيا دعمها للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية ومواصلة دعم عمليات ومشروعات السلام في السودان، فضلاً عن مساعدة السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية، كما رحبت ألمانيا بالاتفاق الذي تم بين الأطراف السودانية خلال الأيام الماضية.
والتقى نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري، الفريق الركن ياسر العطا، المبعوث الألماني السفير فليب أكرمان، المدير العام لإدارة شؤون أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية.
وبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالبلاد بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.
وأوضح المبعوث الألماني بحسب الشروق – أن بلاده ظلت تتابع عن كثب التطورات الجارية بالسودان، مشيداً بحكمة الشعب السوداني والتي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري، معتبراً أن ذلك يعد خطوة مهمة في الطريق الصحيح نحو المستقبل.
وأعرب المبعوث الألماني عن تفاؤله بنجاح الاتفاق الذي أبرمه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في بناء مستقبل أفضل للسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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