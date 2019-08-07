(الإمدادات الطبية): وصول باخرة محملة بالمحاليل الوريدية

التاريخ: 07-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية وصول باخرة محملة بالمحاليل الوريدية، وأكد أن الموجود الآن بمخازن الصندوق يؤمن حاجة المرافق الصحية العامة. وكشف مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د. عبدالرحمن الجعلي، عن اكتمال الاستعدادات لافتتاح 7 مخازن جديدة للأدوية بالولايات خلال سبتمبر المقبل. Advertisements وأكد المدير خلال مخاطبته الاجتماع التنسيقي للإدارات العامة والمتخصصة وإدارات فروع الصندوق بالولايات اليوم (الأربعاء) ،أكد سير عمليات الإمداد الدوائي بصورة جيدة للولايات عبر فروع الصندوق. ووجه جميع الإدارات العامة بالصندوق بحسب الصيحة الآن – بأن تولي اهتمامها في هذه المرحلة لولاية الجزيرة التي انضمت لمنظومة الصندوق مؤخراً ودعم الولاية بالأدوية والمعينات الطبية، مؤكداً جاهزية الصندوق لإنشاء مخازن الولاية بأعلى المواصفات التخزينية. واطمأن وكيل وزارة الصحة المكلف د. سليمان عبدالجبار، على توزيع الأدوية المجانية للأطفال للولايات عبر الصندوق القومي للامدادات الطبية، وناشد الوكيل المواطنين بالاستفادة من الأدوية، وشدد على التعاون من المراكز الصحية والمستشفيات الريفية والاستفادة من خدمات الصندوق لتوزيع الأدوية لكل الولايات. الخطوم (أخبار الخليج 365)

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