المهن الطبية والصحية: جهات تعرقل تنفيذ زيادة البدلات والحوافز

أتهم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية د. ياسر أحمد إبراهيم، جهات ــ لم يسمها ــ بوضع العراقيل أمام تنفيذ زيادة البدلات للعاملين في الحقل الطبي والصحي والبالغة 2.5 مليون جنيه شهرياً كان قد وعد بها المجلس العسكري.

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وطالب إبراهيم في تصريحات اليوم (الأربعاء) رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالايفاء بوعده بالتوقيع على زيادة البدلات للعاملين في الحقل الطبي والصحي التي رفعتها النقابة وأجازتها اللجنة الفنية في القصر الرئاسي منذ أكثر من شهر، وكان قد وصف رئيس المجلس السكري الزيادة بالبسيطة وقال إنها وواجبة السداد.

ونوه إبراهيم إلى أن بقية المطالب من تحسين بيئة العمل وصيانة الإستراحات صدرت توجيهات بشأنها لكن لم يتم التنفيذ بعد .

وأثني على دفع متأخرات العاملين البالغة أكثر من ستة وعشرين مليون جنيهاً، وطالب بفتح المزيد من فرص وظائف الإمتياز للأطباء والصيادلة والأسنان والمهن الطبية لشغل الوظائف الشاغره في كافة المجالات الصحية لسد النقص الحاد في المستشفيات في كل الولايات لضمان تقديم خدمات أفضل للمرضى بالإضافة لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية خاصة في أقسام الطوارئ والحوادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)