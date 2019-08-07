المرور تكمل الترتيبات لتفويج المركبات بالخميس

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها أكملت كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك للعام 1440ه- 2019م، من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة “حقوقي” طارق عطا، في مؤتمر صحفي بدار الشرطة ببري بالخرطوم، يوم الأربعاء، جاهزية الإدارة لتفويج المركبات السفرية الخميس على عدد ستة طرق قومية تم تقسيمها لقطاعات برئاسة ضابط للإشراف والمتابعة للمركبات التي سيتم تفويجها.

وأشار إلى نشر عدد 189 ضابطاً على طرق المرور السريع، بجانب عدد 1881 من صف الضباط لعمليات الضبط المروري، بمشاركة عدد 529 عربة دورية، وعدد 33 عربة إسعاف تم نشرها على طول طرق المرور السريع.

Advertisements

وأوضح بحسب الشروق – أن تلك الطرق تتم مراقبتها بالنظم التقنية ممثلة في أجهزة التتبع الآلي والرادارات لضبط السرعة الزائدة التي تتسبب في حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء.

وأضاف “أن هناك تدخلاً في حالات الطوارئ للأوناش والمواتر لسحب المركبات التي تتعطل أثناء التفويج”.

ومن جانبه، كشف مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة ربيع محمد سالم، عن وضع خطة متكاملة لتفويج المركبات تستهدف توصيل المواطنين إلى ذويهم بسلام من خلال نشر الدوريات لمراقبة الطرق ومنع المخالفات التي تنتج عنها حوادث مرورية.

وأوضح أن الخطة الموضوعة تشمل الولايات بهدف تحقيق السلامة المرورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)