التاريخ: 07-أغسطس-2019
2 مشاهدة
أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها أكملت كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك للعام 1440ه- 2019م، من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة “حقوقي” طارق عطا، في مؤتمر صحفي بدار الشرطة ببري بالخرطوم، يوم الأربعاء، جاهزية الإدارة لتفويج المركبات السفرية الخميس على عدد ستة طرق قومية تم تقسيمها لقطاعات برئاسة ضابط للإشراف والمتابعة للمركبات التي سيتم تفويجها.
وأشار إلى نشر عدد 189 ضابطاً على طرق المرور السريع، بجانب عدد 1881 من صف الضباط لعمليات الضبط المروري، بمشاركة عدد 529 عربة دورية، وعدد 33 عربة إسعاف تم نشرها على طول طرق المرور السريع.
وأوضح بحسب الشروق – أن تلك الطرق تتم مراقبتها بالنظم التقنية ممثلة في أجهزة التتبع الآلي والرادارات لضبط السرعة الزائدة التي تتسبب في حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء.
وأضاف “أن هناك تدخلاً في حالات الطوارئ للأوناش والمواتر لسحب المركبات التي تتعطل أثناء التفويج”.
ومن جانبه، كشف مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة ربيع محمد سالم، عن وضع خطة متكاملة لتفويج المركبات تستهدف توصيل المواطنين إلى ذويهم بسلام من خلال نشر الدوريات لمراقبة الطرق ومنع المخالفات التي تنتج عنها حوادث مرورية.
وأوضح أن الخطة الموضوعة تشمل الولايات بهدف تحقيق السلامة المرورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تكمل الترتيبات لتفويج المركبات بالخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.