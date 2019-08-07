توجيهات لوالي الخرطوم بدعم الخدمات المقدمة للطلاب

أجاز اجتماع مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم برئاسة والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس والذي يضم معتمدي المحليات والمديرين العامين للوزارات والأمين العام للصندوق، أجاز تقرير أداء الصندوق للنصف الأول من العام 2019م والذي اعتمد على توفير الوجبة المدعومة لطلاب الداخليات بأسعار زهيدة وتوفير الرعاية الطبية وإعادة تأهيل المراكز الصحية ومدها بالكوادر والأدوية ومعدات المعامل وصيانة الإسعافات.

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ووجه الوالي بحسب سونا – بتفعيل دور اللجان الفرعية وخاصة لجنة الاستثمار لإيجاد وسائل إنتاجية لتوفير احتياجات الطلاب من المنتجات الزراعية والحيوانية، كما وجه الوالي بصيانة البصات المعطلة وشراء (12) بصاً جديداً لدعم أسطول الترحيل الخاص بالطلاب والطالبات من مواقع السكن إلى الجامعات، مؤكداً دعمه لمشاريع الصندوق المستهدفة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الكفالة لـ(164) ألف طالب وطالبة.

من جانبه استعرض الأمين العام للصندوق الدكتور حمزة إبراهيم حمزة تقرير أداء الصندوق للنصف الأول من العام 2019م وخطة الصندوق المتبقية من العام والخاصة بإعادة تأهيل الداخليات وتهيئة البيئة السكنية للطلاب من الخدمات الأساسية والضرورية، وأكد حمزة اهتمام الصندوق بإنفاذ كافة توصيات أعضاء مجلس الأمناء فيما يتعلق بالتوسع في مجمعات السكن لاستيعاب أكبر عدد من طلاب التعليم العالي وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاستمرار في دعم الوجبات الغذائية وصيانة المرافق العامة حتى تكون الداخليات جاهزة لاستقبال الطلاب بعد عيد الأضحى المبارك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)