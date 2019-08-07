مجلس تنفيذي جديد لتجمع الاتحادي المعارض بقيادة بابكر فيصل

أعلن التجمع الاتحادي المعارض حل سكرتارية التجمع وتشكيل مجلس تنفيذي برئاسة القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض بابكر فيصل، كاشفاً عزمه على إعلان هياكل تنفيذية ومتخصصة لإعادة بناء التجمع تمهيداً لدخوله مرحلة جديدة بإعلانه حزباً من خلال مؤتمر عام يعقد خلال عام جامع للاتحاديين.

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وقطع بابكر فيصل في مؤتمر صحفي عقد بمقر التجمع بالخرطوم (2) اليوم (الأربعاء) بحسب موقع “تاسيتي نيوز” بأن التجمع لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية، و أضاف: أعلنا هذا الموقف مبكراً.

وكشف فيصل بأنه لا مكان للمحاصصات في حكومة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن ما يتداول عبر الوسائط إشاعات فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)