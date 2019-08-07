التاريخ: 07-أغسطس-2019
22 مشاهدة
أعلن التجمع الاتحادي المعارض حل سكرتارية التجمع وتشكيل مجلس تنفيذي برئاسة القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض بابكر فيصل، كاشفاً عزمه على إعلان هياكل تنفيذية ومتخصصة لإعادة بناء التجمع تمهيداً لدخوله مرحلة جديدة بإعلانه حزباً من خلال مؤتمر عام يعقد خلال عام جامع للاتحاديين.
وقطع بابكر فيصل في مؤتمر صحفي عقد بمقر التجمع بالخرطوم (2) اليوم (الأربعاء) بحسب موقع “تاسيتي نيوز” بأن التجمع لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية، و أضاف: أعلنا هذا الموقف مبكراً.
وكشف فيصل بأنه لا مكان للمحاصصات في حكومة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن ما يتداول عبر الوسائط إشاعات فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس تنفيذي جديد لتجمع الاتحادي المعارض بقيادة بابكر فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.