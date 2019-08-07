عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مطار الشعيرات السوري

لقي عدد من العسكريين السوريين حتفهم جراء وقوع انفجار في مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وصرح مصدر عسكري في مطار الشعيرات لصحيفة "الوطن" السورية أن الانفجار أسفر عن مقتل 28 عسكريا وإصابة 5 آخرين بجروح، تم نقلهم إلى المشفى العسكري بحمص.
ووقع الحادث خلال نقل مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية بهدف التخلص منها وتأمينها، لكن ولنتيجة خطأ فني حدث الانفجار.
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