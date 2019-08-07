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عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مطار الشعيرات السوري

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لقي عدد من العسكريين السوريين حتفهم جراء وقوع انفجار في مطار الشعيرات بريف ‏حمص الجنوبي الشرقي.

وصرح مصدر عسكري في مطار الشعيرات لصحيفة "الوطن" السورية أن الانفجار أسفر عن مقتل 28 عسكريا وإصابة 5 آخرين ‏بجروح، تم نقلهم إلى المشفى العسكري بحمص.‏

ووقع ‏الحادث خلال نقل مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية بهدف التخلص منها وتأمينها، لكن ‏ولنتيجة خطأ فني حدث الانفجار.

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