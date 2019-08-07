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عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية بوركينا فاسو

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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو أفا باري.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أفا باري، مؤكداً على العلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد أفا باري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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