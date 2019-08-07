معتقل يروي تفاصيل مؤلمة حول تعذيبه بسجون الاخوان في تعز

كشف عضو لجنة المخفيين قسراً في تعز، عبدالستار سيف الشميري، لـ(اليمن العربي) تفاصيل التعذيب والتنكيل الذي تعرض له خلال فترة إختطافه في أحد سجون حزب الإصلاح، المنتشرة في محافظة تعز .

وقال الشميري في حديثه إلى الموقع، أن حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، أقام سجون كثيرة في تعز يتعرض فيها المعتقلين لكثير من الويلات .. لافتاً إلى أن ما تعرض له من تعذيب وتنكيل، طال المعتقلين والمخفيين في سجون الإصلاح والذين أفصحوا عن ذلك خروجهم من المعتقلات .

وسرد الشميري تفاصيل فترة إختطافه في أحد سجون الإصلاح والتي كانت قصيرة على حد قوله، وقال "كنت احد الذين تم اختطافهم في تعز وكانت قصيرة، ولكني تعرضت خلالها لأنواع من التعذيب والأذى النفسي حيث تم الزج بي في مكان اشبه بحمام لفترة إلى جانب حرماني من المياه" .

وأضاف "جهود بعض جهات من الحكومة والشخصيات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام ساهمت في اخراجي من المعتقل، ومن ثم تم تهجيري، ثم تعرضت لمحاولة اغتيال رمياً بالرصاص خلال تهجيري واخراجي من المدينة من قبل بعض الأشخاص" .

وأكد الشميري أن ما رواه هو وضع سجون حزب الإصلاح في تعز .. مشدداً على صعوبة تصوير ما يحدث فيها للسرية الكبيرة المحيطة بها والبشاعة التي تمارس فيها .