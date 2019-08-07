تركي آل الشيخ يعلن عن الموقع الرسمي لنادي ألميريا

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا بنشر الموقع الرسمي لناديه الجديد. نشر ترك ال شيخ عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من خلال صفحته الموقع الرسمي لنادي ألميريا. يذكر تركي ال شيخ قام بشراء نادي ألميريا الإسباني يوم الجمعة الماضي بنسبة 96%.

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