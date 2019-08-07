الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري

قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي يعلم تحركات الإخوان ويرصد اتصالاتهم ويحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري.
وأكد المسماري، إلى إن قصف الطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية استنفر إخوان العالم، مشيراً الطائرة كانت تحمل شحنة أسلحة ضخمة وباهظة الثمن.
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