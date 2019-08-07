"حسم الإرهابية".. ذراع تنظيم الإخوان (فيديو)

أطلقت جماعة الإخوان المسلمين عدة أذرع لها في مصر من أجل نشر الإرهاب والعنف، أبرزها حركة حسم المدرجة على قوائم الإرهاب البريطانية والأمريكية.



وأسس الحركة الإرهابية الإخوانى علاء علي محمد السماحي الهارب فى تركيا ومسئول اللجان النوعية للتنظيم، والبداية كانت فى 2016 مع محاولتي اغتيال فاشلة للمفتي السابق الدكتور على جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، وذلك حسبما ذكر فيديو لمنصة مداد نيوز.



وأعلنت الحركة مسئوليتها عن اغتيال القاضي أحمد أبوالفتوح أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على مرسي بالسجن 20 عامًا في 2015، وكانت آخر هجماتها الإرهابية تلك التى وقعت أمام معهد الأورام لتقتل وتصيب العشرات.

