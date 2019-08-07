"الخارجية الإماراتية" تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى جامو وكشمير

نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطني الدولة، بتأجيل السفر إلى جامو وكشمير في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الراهنة.
وأهابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء اليوم الأربعاء، بالمواطنين المتواجدين هناك اتباع تعليمات السلطات المحلية.
وكانت الحكومة الهندية، أعلنت أول من أمس الإثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في حين أعلنت باكستان اليوم الأربعاء، طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع الهند.
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