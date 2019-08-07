المخابرات العامة: التحقيقات بشأن المحاولة الإنقلابية شارفت على الانتهاء

قال جهاز المخابرات العامة في السودان، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات بشأن المحاولة الإنقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

كان قد

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط "محاولة انقلابية" تهدف إلى "عرقلة الاتفاق" مع ممثلي المعارضة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم، إنه ألقي القبض على عدد من الضباط والجنود.

وجاء الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة بعد اتفاق المجلس العسكري وممثلي المعارضة على إنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.