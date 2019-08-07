كان قدأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط "محاولة انقلابية" تهدف إلى "عرقلة الاتفاق" مع ممثلي المعارضة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم، إنه ألقي القبض على عدد من الضباط والجنود.
وجاء الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة بعد اتفاق المجلس العسكري وممثلي المعارضة على إنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العامة: التحقيقات بشأن المحاولة الإنقلابية شارفت على الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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