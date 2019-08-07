الكشف عن مخالفة شركة الصمغ العربي لقرار المركزي بتجميد حساباتها

الخليج 365 :

كشفت وثائق ومستندات، عن فتح شركة الصمغ العربي حسابات مصرفية، رغم حظرها من بنك السودان المركزي ومنعها من التعامل المصرفي بسبب تجنيب حصائل صادر بقيمة (405) آلاف دولار، فيما دفع أعضاء بمجلس إدارة الشركة السابق وممثل المنتجين، بمذكرة للجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري، حوت شكوى بفساد المدير العام، ومواصلته العمل رغم إيقافه بواسطة لجنة مراجعة وتدقيق كوّنها مجلس الإدارة السابق بعد ثبوت فساده بناء على تقرير اللجنة.

وكشفت المستندات، عن فتح الشركة حسابًا مصرفياً بأحد البنوك، مخالفاً حظر البنك المركزي، وحوت المذكرة التي حصلت عليها (الصيحة)، أن مدير الشركة تم القبض عليه العام الماضي في قضايا فساد قبل إطلاق سراحه ومنحه ثلاثة أشهر “انقضت قبل أكثر من عام” لتسوية الأمر بتوريد حصائل الصادر إو إرجاع الصمغ المصدر، وطالبت المذكرة بالقبض عليه وتحريك القضية.

وكشفت المذكرة، عن مواجهة الشركة دعاوى جنائية بالمحاكم بمطالبات مالية كبيرة يمكن أن تؤدي لبيع أصولها لتسديد قيمة المطالبات، وأرجعت ذلك لما أسمته “فساد المدير” وبيعه أسهمًا مملوكة للشركة لجهات أخرى دون علم مجلس الإدارة، واعتبرت البيع مخالفة لكونه ليس من صلاحيات المدير.