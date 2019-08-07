جريمة قتل بشعة تهز مدينة امدرمان….

الخليج 365:

فجعت منطقة صالحة بالريف الجنوبي لمحلية أم درمان أمس بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر لقي حتفه بعدد”32″ طعنة على يد”4″ متهمين كانوا قد تسللوا إلى متجر المجني عليه بقصد السرقة ورغم محاولة القتيل مقاومة الجناة إلا أنّهم سددوا له طعنات أودت بحياته في الحال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّهم قاموا بسرقة جهاز موبايل ومسدس تخص المجني عليه.

وكشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” عن أنّ شرطة محلية أم درمان شرعت في ملاحقة الجناة على خلفية البلاغ المدوّن بقسم شرطة صالحة بدائرة الاختصاص.

وتوّقع الصحيفة بحسب المصدر تمكّن الشرطة من القبض على المتهمين خلال ساعات. المادة السابقة وبالخبز أيضاً.. بقلم سمية سيد المقالة القادمة طراطير” نحن يعني يا مريم الصادق!!.. بقلم كمال الهدي

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