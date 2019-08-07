شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت السلطة القضائية تحويل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير من محكمة الأراضي بالديم.

ونقلت السلطة القضائية المحاكمة الى معهد التدريب القضائي بضاحية “أركويت”, ونقلت مصادر مطلعة أن قرار التحويل صدر أمس وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. المادة السابقة لعلهم!!.. بقلم صلاح الدين عووضة المقالة القادمة وبالخبز أيضاً.. بقلم سمية سيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحويل محاكمة البشير لمعهد التدريب القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.