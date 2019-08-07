لعلهم!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مات القذافي ذليلاً..

* تماماً كما أذل شعبه أربعين عاماً؛ مع كل صنوف القتل… والتعذيب… والتحقير..

* وبلغ التحقير مداه أيام ثورة أبناء شعبه هذا عليه..

* فقد صاح فيهم متسائلاً…ومستنكراً…ومستكبراً: (من أنتم؟)..

* ثم بعد أن عثر على إجابة ــ لاقت هوى عنده ــ صاح في جنده (شدوا الجرذان)..

* فهم ــ في نظره ــ مجرد فئران…لا تستحق سوى السحق..

* فشاءت إرادة السماء أن يتشبه هو بهذه الجرذان؛ حين طارده الشعب… و (شده)..

* فقد عُثر عليه متخفياً في أنبوب صرف صحي..

* ثم مات موتة الجرذان هذه نفسها؛ ضرباً… وسحقاً… وسحلاً… و…. (شدَّاً)..

* وإرادة السماء هذه ــ تجاه الظالمين ــ عبر عنها القرآن كثيراً..

*وضرب للناس الأمثال ــ مثلاً تلو آخر ــ لعلهم يتفكرون…ويتعظون… ويرجعون..

* ومن أبلغ الأمثلة الربانية هذه فرعون… وتجبره… وموته..

* وكذلك في عصرنا الحديث أمثالٌ لا حصر لها؛ لقصص طغاة… وقصص نهاياتهم..

* وما قصة القذافي إلا مثال واحد فقط…لأشباهٍ في منطقتنا..

* ولعل آخرهم ــ وقد لا يكون الأخير ــ بشير السودان؛ والذي نافس القذافي طغياناً..

* بل ربما نافس فرعون نفسه في (ما أُريكم إلا ما أرى)..

* وبلغت فرعنته حد أن بات يتصرف في شؤون بلادنا وكأنها ضيعةٌ خاصة به..

* يتصرف فيها أرضاً… وسواحل… وموارد… وحتى شعباً..

* ثم الويل لمن يرى خلاف ما يرى؛ فهو (ذاتٌ رئاسية) لا يجوز في حقها النقد..

* ذلكم كله لم (يره) بعض أشياعه… طوال ثلاثين عاماً..

* ولكنهم (رأوا) الآن ــ وبأعين مفتوحة على الآخر ــ ما وقع عليه عند وفاة أمه..

* وأمه هذه نسأل الـله لها الرحمة… والمغفرة… والجنة..

* رأوا ـــ فجأة ــ جوانب إنسانية… وأخلاقية…ودينية؛ غابت عنهم لثلاثين سنة..

* لم يروا ما حدث لضباط رمضان… ولا طريقة محاكمتهم..

* ولا ما حدث لهم عند تنفيذ الإعدام… والوحشية التي صاحبته..

* ولا ما حدث لأمهاتهم… وآبائهم… وذويهم؛ وقد حُرموا حتى من معرفة قبورهم..

* ولا لبعد هذا الأمر عن الدين… والأخلاق… والإنسانية..

*ثم لم يروا ما حدث لضحايا دارفور… وكجبار… والعيلفون… والنوبة… وبورتسودان..

* ولا ما حدث لأمهاتهم… وآبائهم… وذويهم..

* ولا ما حدث لضحايا مجزرة العملة؛ حيث قتلوا في أموال تخصهم… لم (ينهبوها)..

* ولا ما حدث لأم مجدي… وهي تستجدي البشير عطفاً..

* ولا ما حدث لضحايا الصالح العام؛ وزوجات ــ وأبناء ــ من مات منهم قهراً..

* كل ذلكم كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكره… وذكر الـله..

* وحين (تفتحت) الآن لم تر إلا ما حاق بالبشير من (عدم رحمة) إزاء موت أمه..

* وتذكروا أن ذلك ضد الدين… والعرف… وأخلاق السودانيين..

* ولكنهم نسوا ــ طيلة ثلاثين عاماً ــ أن الدين هذا ذاته يقول: (من لا يرحم لا يُرحم)..

* بل لعلهم نسوا أن إرادة السماء تُمهل… ولا تُهمل..

* لعلهم!!