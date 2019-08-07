لعلهم!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* مات القذافي ذليلاً..
* تماماً كما أذل شعبه أربعين عاماً؛ مع كل صنوف القتل… والتعذيب… والتحقير..
* وبلغ التحقير مداه أيام ثورة أبناء شعبه هذا عليه..
* فقد صاح فيهم متسائلاً…ومستنكراً…ومستكبراً: (من أنتم؟)..
* ثم بعد أن عثر على إجابة ــ لاقت هوى عنده ــ صاح في جنده (شدوا الجرذان)..
* فهم ــ في نظره ــ مجرد فئران…لا تستحق سوى السحق..
* فشاءت إرادة السماء أن يتشبه هو بهذه الجرذان؛ حين طارده الشعب… و (شده)..
* فقد عُثر عليه متخفياً في أنبوب صرف صحي..
* ثم مات موتة الجرذان هذه نفسها؛ ضرباً… وسحقاً… وسحلاً… و…. (شدَّاً)..
* وإرادة السماء هذه ــ تجاه الظالمين ــ عبر عنها القرآن كثيراً..
*وضرب للناس الأمثال ــ مثلاً تلو آخر ــ لعلهم يتفكرون…ويتعظون… ويرجعون..
* ومن أبلغ الأمثلة الربانية هذه فرعون… وتجبره… وموته..
* وكذلك في عصرنا الحديث أمثالٌ لا حصر لها؛ لقصص طغاة… وقصص نهاياتهم..
* وما قصة القذافي إلا مثال واحد فقط…لأشباهٍ في منطقتنا..
* ولعل آخرهم ــ وقد لا يكون الأخير ــ بشير السودان؛ والذي نافس القذافي طغياناً..
* بل ربما نافس فرعون نفسه في (ما أُريكم إلا ما أرى)..
* وبلغت فرعنته حد أن بات يتصرف في شؤون بلادنا وكأنها ضيعةٌ خاصة به..
* يتصرف فيها أرضاً… وسواحل… وموارد… وحتى شعباً..
* ثم الويل لمن يرى خلاف ما يرى؛ فهو (ذاتٌ رئاسية) لا يجوز في حقها النقد..
* ذلكم كله لم (يره) بعض أشياعه… طوال ثلاثين عاماً..
* ولكنهم (رأوا) الآن ــ وبأعين مفتوحة على الآخر ــ ما وقع عليه عند وفاة أمه..
* وأمه هذه نسأل الـله لها الرحمة… والمغفرة… والجنة..
* رأوا ـــ فجأة ــ جوانب إنسانية… وأخلاقية…ودينية؛ غابت عنهم لثلاثين سنة..
* لم يروا ما حدث لضباط رمضان… ولا طريقة محاكمتهم..
* ولا ما حدث لهم عند تنفيذ الإعدام… والوحشية التي صاحبته..
* ولا ما حدث لأمهاتهم… وآبائهم… وذويهم؛ وقد حُرموا حتى من معرفة قبورهم..
* ولا لبعد هذا الأمر عن الدين… والأخلاق… والإنسانية..
*ثم لم يروا ما حدث لضحايا دارفور… وكجبار… والعيلفون… والنوبة… وبورتسودان..
* ولا ما حدث لأمهاتهم… وآبائهم… وذويهم..
* ولا ما حدث لضحايا مجزرة العملة؛ حيث قتلوا في أموال تخصهم… لم (ينهبوها)..
* ولا ما حدث لأم مجدي… وهي تستجدي البشير عطفاً..
* ولا ما حدث لضحايا الصالح العام؛ وزوجات ــ وأبناء ــ من مات منهم قهراً..
* كل ذلكم كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكره… وذكر الـله..
* وحين (تفتحت) الآن لم تر إلا ما حاق بالبشير من (عدم رحمة) إزاء موت أمه..
* وتذكروا أن ذلك ضد الدين… والعرف… وأخلاق السودانيين..
* ولكنهم نسوا ــ طيلة ثلاثين عاماً ــ أن الدين هذا ذاته يقول: (من لا يرحم لا يُرحم)..
* بل لعلهم نسوا أن إرادة السماء تُمهل… ولا تُهمل..
* لعلهم!!
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