لجنة المبادرة الوطنية: تم استخدام الذخيرة في فتح ابواب جامعة الخرطوم….

الخليج 365:

قالت عضو المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة جامعة الخرطوم إيمان أبو المعالي إنه تم استخدام الرصاص والذخيرة لفتح أبواب جامعة الخرطوم.

وذكرت إيمان في مؤتمر صحفي أمس, أنه تم نهب كل ما له قيمة بالجامعة, بينما شككت اللجنة في تقرير اللجنة القومية بشأن خسائر الجامعة. وجزمت بأن المبالغ التي حددتها اللجنة بـ (135) مليون دولار للخسائر مبالغ فيها.

وأعلنت عضو اللجنة د. فدوى عبد الرحمن عن امتلاك اللجنة أدلة ووثائق تثبت الاعتداء على عدد من الأقسام والكليات بالجامعة أثناء فض اعتصام القيادة.

وطالبت فدوى بحسب بيان اللجنة الذي تلته في المؤتمر الصحفي بالتحقيق في أحداث المجزرة، لافتة إلى أن الجامعة تتعرض لهجمة شرسة من النظام المباد منذ الإنقاذ.

وكشف عضو اللجنة جعفر أحمد علي عن منع إدارة الجامعة الحالية اللجنة الوطنية من دخول (17) قسماً لتوثيق عمليات الخراب التي تعرضت لها، مؤكداً أن بعض المواقع داخل الجامعة مازالت محتلة بواسطة العسكر، واستنكر وصول الخسائر للمبلغ الذي حددته اللجنة الحكومية بـ (135) مليون دولار، وقال: (دا مبلغ بعمل جامعة متكاملة).

وأكدت إيمان أن الإتلاف الذي تعرضت له الجامعة عمل ممنهج استهدف مكاتب أساتذة بعينهم، مستعرضة بالصور الضرر الذي تعرضت له الجامعة ونهبها وتخريبها.