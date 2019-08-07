عاجل.. قرقاش يدعو للتهدئة بين الأطراف في عدن اليمنية

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، عن قلقه تجاه التطورات في مدينة عدن اليمنية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

ودعا وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، للتهدئة بين الأطراف في عدن.