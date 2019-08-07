أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، عن قلقه تجاه التطورات في مدينة عدن اليمنية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.
ودعا وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، للتهدئة بين الأطراف في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قرقاش يدعو للتهدئة بين الأطراف في عدن اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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