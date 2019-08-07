ارتفاع اسعار خراف الاضحى في الاسواق السودانية

كشفت جولة قام بها "اخبار الخليج 365" لسوق الماشية بــ(حلة كوكو)، شرقي الخرطوم، إرتفاع في اسعار الخراف مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وتتفاوت الأسعار ما بين (6 – 12) ألف جنيه سوداني، وعزا تجار المواشي ذلك إلى الارتفاع في تكلفة الاعلاف لهذا العام.

وقال التاجر أحمد الحلاوي، أن الخراف (البلدي) أعلى سعراً من " الحمري" التي تأتي من غرب السودان.

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وأضاف أسعار الخروف أقل من 20 كيلو تتراوح ما بين (7- 9) الف جنيه، بينما أسعار الخراف الكبيرة من (10- 12) ألف جنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار هذا العام للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبرر التاجر فضل عمر لــ "اخبار الخليج 365" ارتفاع أسعار الخراف إلى ارتفاع تكاليف الاعلاف المحسنة، وارتفاع تكاليف النقل من الولايات الى الخرطوم، بجانب الرسوم التي تحصل من المحليات في الاسواق على كل رأس،

وبلغت صادرات السودان من الهدي هذا الموسم 3 ملايين و200 الف رأس اغلبها تم تصديره إلى الدول العربية.