رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالإصلاحات الاقتصادية في المحادثات مع الملك عبد الله

قال مكتب جونسون أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" استضاف العاهل الاردني الملك عبد الله في مأدبة غداء عمل اليوم الاربعاء لمناقشة العلاقات بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم جونسون: "أن جونسون رحب بالتقدم الذي أحرزه عبد الله في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحثه على مواصلتها. وأضافت: "أقر الزعماء بدور الأردن الهام في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وشكر رئيس الوزراء الملك على الدور الذي لا يزال الأردن يلعبه في استضافة اللاجئين السوريين".



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