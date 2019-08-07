مساعد وزير الخارجية الامريكي: سنقف مع الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية

قال مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسة، ديفيد هيل، أن واشنطن تركز على مساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية.
وأكد هيل في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني، ودعم الفترة الانتقالية التي ستنطلق خلال الايام المقبلة.
ووصل هيل الخرطوم اليوم الاربعاء لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير للالتزام بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي سيجرى التوقيع عليه في السابع عشر من اغسطس الجاري.
وقال المسؤول الامريكي التقيت كل الاطراف وسمعت التزاماتهم من اجل انجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدا ان بلاده والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.
التقى هيل المجلس العسكري وعدد من القيادات السياسية في قوى اعلان الحرية والتغيير ابرزهم رئيس حزب الامة القومي، الصادق المهدي، و رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.
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