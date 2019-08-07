ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء لم ينتهي بعد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة اليوم أنّ المرشح لرئاسة الوزراء بالحكومة الانتقالية القادمة”حمدوك” لم يتخطَ بعد عتبة الترشيح النهائي، حتى يوم أمس”الثلاثاء”.

وقالت المصادر إنّ اجتماعًا عقد الإثنين لحسم أمر شغل عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء إلا أنّه حظي بأصوات كتلتين من أصل خمس كتل، مكونة لقوى الحرية والتغيير.

وأشارت إلى أنّ كتلتي تجمّع المهنيين السودانيين و التجمّع الاتحادي دعمتا ترشيح حمدوك، فيما لم تحم كتل قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، قوى المجتمع المدني أمرها بشأن دعم ترشيح حمدوك، أو التصويت لمرشح آخر. المادة السابقة قيادي بالتغيير يكشف سبب رفضهم طلب الحركات المسلحة…. المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق7أغسطس2019م

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