تمويل الموسم الزراعي الصيفي بـ(1.2) مليار جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مدير عام وزارة الموارد الاقتصادية بولاية القضارف، المهندسة نفيسة نوح عن مجمل التمويل للموسم الصيفي الحالي بلغ 1 مليار 2 مليون جنيه لمرحلتي التحضير والزراعة، وتوزيع كميات مقدرة من الجازولين، وقالت لـ(السوداني) إن آلية توزيع الجازولين ما تزال تعمل بالتنسيق مع وزارتي الزراعة الاتحادية والنفط بإشراف من حكومة الولاية واللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، وذلك لتكملة بقية المرحلة، موضحة بأن المساحة المستهدفة للموسم الزراعي الحالي بلغت حوالي 7 ملايين فدان تمت منها زراعة حوالي 3 ملايين فدان، مؤكدة استمرار العمليات الزراعية حتى شهر أغسطس، ونفت تقليص المساحات الزراعية، لأنه لم يتم حتى الآن إجراء المسح النهائي للمساحات المزروعة. وأضافت : الأتيام ما تزال مستمرة في حصر المساحات، إلى جانب أن توالي هطول الأمطار في المناطق الجنوبية للولاية حد من العملية الزراعية، عازية زراعة مساحات قليلة في المناطق الشمالية للولاية لتأخر هطول الأمطار، مشيرة إلى أن الموسم الحالي تميز بتوفر السيولة بمرحلتي التحضير والزراعة.