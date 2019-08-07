اتفاق تقاسم السلطة.. السودان على طريق المصالحة الوطنية

بعد مخاض عسير، ووسط مشاعر اختلط فيها الترقب بالأمل، وقع الفرقاء السياسيون في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة دستورية، تعد بمثابة إعلان دستوري يحدد قواعد تقاسم السلطة، وإدارة الدولة، وتسوية الصراعات، خلال المرحلة الانتقالية "39 شهراً"، وذلك بعد مفاوضات قاربت على 4 أشهر، بدأت بشكل غير مباشر، وبأسقف مرتفعة للغاية، لتنتهي بالتوافق بشأن تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأولويات العمل المستقبلية. وهو ما يعد خطوة أساسية على طريق إنشاء الجمهورية الجديدة وبناء سودان ما بعد الإنقاذ الوطني، وفقاً لمبادئ ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وهى الحرية والسلام والعدالة.

تم توقيع الوثيقة بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمشاركة الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، ونصت الوثيقة على إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، ودساتير الولايات، واستمرار العمل بالقوانين الصادرة بموجبها ما لم تلغ أو تعدل، وأن تعتبر المراسيم الصادرة منذ عزل الرئيس البشير في أبريل/نيسان 2019 حتى تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية سارية المفعول، ما لم تلغ أو تعدل بمعرفة المجلس التشريعي الانتقالي.

منحت الوثيقة الدستورية السيادة للشعب، وأكدت أن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، يسودها حكم القانون، وتقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق، الدين، الجنس، الثقافة، الرأي السياسي، أو غيرها من الأسباب.

وبالنسبة لمؤسسات إدارة الدولة فقد تضمنت المجلس السيادي، والذي ويضم 11 عضواً، بواقع 5 أعضاء من المدنيين ومثلهم من العسكريين، بالإضافة لشخصية مدنية تحددها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بحيث يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهراً، قبل أن تؤول لقائد مدني خلال الـ18 شهراً التالية. كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط، تختارها قوى الحرية والتغيير، بالإضافة لمجلس تشريعي بأغلبية من قوى الحرية والتغيير، بحيث يعقد أول اجتماعاته خلال 3 أشهر من إقرار الوثيقة الدستورية.

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أعطت الوثيقة مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تكسبه وضعاً مهيمناً خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتولى اعتماد تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، بعد اختيارهم من جانب قوى الحرية والتغيير، واعتماد حكام الأقاليم، عقب تعيينهم من رئيس الحكومة، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام وسفراء السودان بالخارج، وإعلان حالة الطوارئ، وإعلان الحرب بعد توصية من مجلس الأمن والدفاع، ومصادقة المجلس التشريعي.

حددت الوثيقة أيضاً أولويات العمل خلال المرحلة الانتقالية، لتشمل إنهاء الحرب، وتحقيق السلام العادل والشامل، وصياغة دستور دائم للبلاد، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإصلاح النظام القانوني؛ لضمان استقلال القضاء، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين، وتعزيز حقوق النساء والشباب، وتفكيك بنية نظام الإنقاذ، ومحاسبة عناصره على جرائمهم بحق الشعب السوداني، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي؛ للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة، وعقد مؤتمر قومي دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

أكد المفاوضون أن تاريخ التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية سيكون في 17 أغسطس/آب الجاري، على أن يتم تشكيل المجلس السيادي في اليوم التالي مباشرة، وتعيين رئيس الوزراء في 20 أغسطس/آب، وتشكيل الحكومة في 28 من الشهر نفسه، وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء.