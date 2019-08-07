نيجيريا تطلق خطة عمل وطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية

وقال بيان صادر عن بوس مصطفى سكرتير حكومة الاتحاد إن الأمراض غير المعدية أصبحت تحديات صحية وتنموية كبيرة تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتؤثر سلبا على الإنتاجية الوطنية والاقتصاد.
ومن المتوقع أن توجه خطة العمل الجديدة التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء، مع تطبيق سياسات متعددة القطاعات، الجهود نحو مواجهة التهديدات المتزايدة لأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، من بين أمراض أخرى غير معدية تصيب النيجيريين.
وقال البيان "يجب أن تكون كل الأيدي على سطح السفينة للسيطرة على الأمراض غير المعدية في البلاد"، مشيرا إلى أن الأمراض المذكورة أعلاه تحتل حاليا المرتبة الأولى كسبب للوفيات في نيجيريا وبقية العالم.
وقالت الحكومة إن المبادرة كانت جزءًا من الالتزام ببناء "تحالفات قيمة مع أصحاب المصلحة للتصدي للأمراض غير المعدية والمشاركة في أنشطة من شأنها أن تقدم قيمة للحكومة والمهنيين الصحيين والمرضى".
وأضاف البيان أنه عند التنفيذ الكامل، سيحقق الإجراء تسعة أهداف عالمية طوعية، بما في ذلك انخفاض نسبي بنسبة 25 في المائة في الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية بحلول عام 2025.
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