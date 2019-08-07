وقال جيجي أودونجو، وزير الشؤون الداخلية في بيان إن بعض المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل غير قانوني منذ عدم وجود أي عملية تحقق أو تصديق على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
وقال البيان إن جميع المنظمات غير الحكومية في البلاد لديها ما يصل إلى 7 سبتمبر لتسليم وثائقها للتحقق منها والتحقق منها.
ووفقًا لسجل المنظمات غير الحكومية الوطنية، اعتبارًا من 31 يوليو 2019، كان هناك 14،207 منظمة غير حكومية مسجلة، من بينها 3،810 لديها تصاريح سارية، بينما انتهت 10،397 منظمة أخرى.
كما حثت الوزارة جميع المنظمات غير الحكومية التي لديها تصاريح منتهية الصلاحية على التقدم بطلب للتجديد والتحقق من الصحة، بينما على المنظمات التي لم يتم تسجيلها أبدًا أن تفعل ذلك قبل انتهاء الموعد النهائي.
أشار اودونجو إلى أنه بعد الموعد النهائي، لن يُسمح لأي منظمة غير حكومية بدون أوراق صالحة بالعمل في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أوغندا تبدأ في التحقق من صحة المنظمات غير الحكومية على مستوى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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