خطوات بسيطة لاختبار سرعة النت لديك

يمكنك اتباع الخطوات التي نقدمها لك في السطور التالية لاختبار سرعة النت لديك، وفقاً لموقع lifewire.

1- هناك عدد من اختبارات سرعة الإنترنت يمكنك البحث عنها على جوجل وعمل الاختبار.

2- أغلق أى تطبيقات أو نوافذ أو برامج أخرى قد تستخدم اتصالك بالإنترنت.

3- إذا كنت في المنزل، حيث قد تستخدم الأجهزة الأخرى نفس الاتصال بالواى فاى، فافصل هذه الأجهزة أو أوقف تشغيلها قبل بدء الاختبار.

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4- أعد تشغيل المودم والراوتر حتى يظهر بدقة سرعة الإنترنت لديك.

5- أعد تشغيل الكمبيوتر الذى تجرى عليه الاختبار قبل البدء.

6- تسجيل نتائج اختبار سرعة الإنترنت واحفظ صورة للنتائج من خلال التقاط لقطة شاشة.

7- اختبر سرعة الإنترنت لديك مرة واحدة فى الصباح، مرة واحدة بعد الظهر، ومرة ​​فى المساء، على مدار عدة أيام، حتى تتحقق من النتائج.