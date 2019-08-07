خلطات مذهلة لترطيب البشرة

إليكِ أفضل خلطات لترطيب الوجه، بمكونات طبيعية تساهم في تغذية وترطيب البشرة بحسب نوع البشرة
خلطة العسل لـ ترطيب البشرة الجافة:
طريقة التحضير
يُطبّق قناع العسل مرّتين بالأسبوع أو أكثر على الوجه، ويُستخدم من خلال وضع طبقة من العسل الطبيعيّ على البشرة. ثم يُترك لمدة 15-20 دقيقة. بعدها، تُغسل البشرة بالماء الفاتر.
خلطة الحليب لـ ترطيب البشرة الدهنية
طريقة التحضير
تغمس قطعة صغيرة من القطن بالحليب، وتوضع على الوجه بعد شطفه جيدًا للتخلّص من الأوساخ والرسوبات فيه. ويُترك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. مع الحرص بعدم تحريك عضلات الوجه في هذه الأثناء. ثم، يُغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.
خلطة زيت الزيتون لـ ترطيب جميع أنواع البشرة:
طريقة التحضير
يتم دهن الوجه وكذلك الرقبة بزيت الزيتون برفقٍ. ويُفضّل وضع زيت الزيتون على الوجه في الليل. ثم، يُغسل الوجه في الصباح.
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