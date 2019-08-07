خلطات مذهلة لترطيب البشرة

إليكِ أفضل خلطات لترطيب الوجه، بمكونات طبيعية تساهم في تغذية وترطيب البشرة بحسب نوع البشرة

خلطة العسل لـ ترطيب البشرة الجافة:

طريقة التحضير

يُطبّق قناع العسل مرّتين بالأسبوع أو أكثر على الوجه، ويُستخدم من خلال وضع طبقة من العسل الطبيعيّ على البشرة. ثم يُترك لمدة 15-20 دقيقة. بعدها، تُغسل البشرة بالماء الفاتر.

خلطة الحليب لـ ترطيب البشرة الدهنية

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طريقة التحضير

تغمس قطعة صغيرة من القطن بالحليب، وتوضع على الوجه بعد شطفه جيدًا للتخلّص من الأوساخ والرسوبات فيه. ويُترك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. مع الحرص بعدم تحريك عضلات الوجه في هذه الأثناء. ثم، يُغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.

خلطة زيت الزيتون لـ ترطيب جميع أنواع البشرة:

طريقة التحضير

يتم دهن الوجه وكذلك الرقبة بزيت الزيتون برفقٍ. ويُفضّل وضع زيت الزيتون على الوجه في الليل. ثم، يُغسل الوجه في الصباح.