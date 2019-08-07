ما هو أول وقت ذبح الأُضحية؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "ما هو أول وقت ذبح الأُضْحِيَّة؟"، وجاءت الإجابه عليه على النحو التالي:
قالت الإفتاء أن أول وقت ذبح الأضحية، يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن عيد الأضحى يكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس ويوم وقفة عرفات يوافق السبت المقبل.
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