نصائح اتبعها عند شراء الأضحية

نستعد للاحتفال بعيد الأضحى الموافق 11 أغسطس 2019، وتقوم بتجهيز الأضحية التي يتم ذبحها يوم العيد على الطريقة الشرعية الصحيحة، ومن النصائح التي يجب على المسلمين اتباعها عند شراء الأضحية ما يلي:

نصائح اختيار الأضحية:

اختر الخروف ذو اللية صغيرة الحجم؛ حتى لاتزن من صافي لحم الخروف.

عليك بتحري وقت وزن الذبيحة؛ حيث يلجأ بعض الباعة إلى حيلة تعطيش.

البهيمة ثم إعطاءها مقدار كبير من الماء قبل عملية الوزن.

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لا تنجرف وراء الماشية ذات الأسعار الرخيصة؛ فقد تكون مصابة بالحمى القلاعية أو الجنون.

حركة البهيمة ومظهرها دليل على صحتها، فاختر البهيمة مرنة الحركة، ذات الوبر المتماسك، ولاتي لا يوجد أي إفرازات أو فطربات على جسمها أو أنفها أ,و فمها خاصة في الخراف والماعز.

ابتعد على البهيمة التي تدور حول نفسها؛ فهى مصابة بالجنون.

اختر البهيمة الذات القوائم الممتلئة، غير النحيلة، والتي تتسم منطقة الرقبة والصدر لديها بالامتلاء، وابتعد عن البهيمة ذات العظام البارزة وخاصة في سلسلة الظهر.