أقرب تصميم توقعي لمرسيدس GLA الجديدة (صورة)

تعمل حاليا شركة مرسيدس الألمانية على تطوير GLA لتكون أحدث إضافة لمجموعة الشركة من السيارات الصغيرة إلى جانب CLA و A-Class الجديدتين. وإلى حين تكشف مرسيدس عن سيارتها الجديدة فسوف نكتفي بالتصاميم التوقعية للسيارة.

لا يبدو أن هذا التصميم التوقعي دقيقًا، يبرز اختلاف السيارة عن الصور التجسسية في الواجهة الأمامية من السيارة التي تحمل مصابيح كبيرة وشبك مختلف وغطاء محرك رياضي. بالمقابل تبدو الصور التجسسية ذات تصميم أبسط وأكثر نعومة أما التصميم الجانبي يبدو أكثر دقة مع النوافذ المائلة والأبواب القصيرة.

ستكشف مرسيدس عن سيارتها الجديدة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارت الشهر المقبل، وسنتعرف حينها على السيارة بالتفصيل.