جوليان مور وميشيل ويليامز تحتفلان بالعرض الخاص لفيلمهما الجديدؤ

شهدت مدينة نيويورك احتفال كل من النجمة جوليان مور والنجمة ميشيل ويليامز بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد After The Wedding. ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور الثنائي للعرض الخاص، وكانتا تبتسمان لعدسات المصورين أمام أحد صالات العرض السينمائية بمدينة نيويورك. ويعد فيلم After The Wedding أول تعاون سينمائي يجمع بين النجمتين، وهو من إخراج زوج النجمة جوليان مور، المخرج Bart Freundlich.

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