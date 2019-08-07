وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيهيد سوجا" أن رئيس الوزراء وإسبير أكدا أن البلدين سيعملان على تحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيط الهادئ الهندية، وكذلك تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.
واجتمع سوجا أيضًا مع إسبير بشكل منفصل ولم يناقش الاثنان التحالف البحري في الشرق الأوسط أيضًا.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه على الرغم من أن مسألة المبادرة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج لم يتم طرحها في اجتماع إسبر مع آبي، فقد تمت مناقشتها بعبارات عامة في بعض اجتماعاته الأخرى، بما في ذلك مع نظيره الياباني.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: لم يناقش رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمريكي القوة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.