اليابان: لم يناقش رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمريكي القوة البحرية

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء أن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ووزير الدفاع الامريكي مارك اسبير لم يتبادلان أي اتفاق بشأن التحالف البحري الذي اقترحته الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيهيد سوجا" أن رئيس الوزراء وإسبير أكدا أن البلدين سيعملان على تحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيط الهادئ الهندية، وكذلك تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

واجتمع سوجا أيضًا مع إسبير بشكل منفصل ولم يناقش الاثنان التحالف البحري في الشرق الأوسط أيضًا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه على الرغم من أن مسألة المبادرة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج لم يتم طرحها في اجتماع إسبر مع آبي، فقد تمت مناقشتها بعبارات عامة في بعض اجتماعاته الأخرى، بما في ذلك مع نظيره الياباني.