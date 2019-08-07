السعودية والإمارات تدعمان السودان بكميات هامة من القمح

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد.

وتسعى أبوظبي والرياض لمساعدة السودان على تجاوز المرحلة الحالية وهي مرحلة دقيقة تحتاج فيها الخرطوم لسند عربي يحصنها من التدخلات الرامية لتغذية التوترات.

وتلعب الإمارات دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مقاربة شاملة تعتمد أساسا على التنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وقطع الطريق على محاولات وتدخلات اقليمية لتأجيج العنف في دول شقيقة وصديقة.

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وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التقى في 26 مايو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، مجددا التأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للسودان في ظل الظروف والتغيرات التي يمر بها.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي سعت لدعم الاستقرار في السودان بعد التطورات السياسية التي شهدها البلد اثر عزل عمر الرئيس عمر البشير.

وساهمت الإمارات العربية المتحدة بجهود كبيرة لمساعدة الشعب السوداني على تجاوز محنته حيث وقّع صندوق أبوظبي للتنمية في بداية مايو اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلد الذي يشهد هزّات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011