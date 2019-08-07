وفاة فتاتين بالجزيرة بسبب انهيار منزل

تضررت عدد من القرى في محلية القرشي بولاية الجزيرة من الأمطار الغزيرة التي أدت لوفاة فتاتين، هما: الطالبة الجامعية خيرات محمد يحيى الجزولي 20 عاماً، ومرام آدم علي حمد النيل 22 عاماً من قرية أولاد إمام.

وأدى والي الولاية المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، صباح الأربعاء، واجب العزاء بالقرية في وفاة الشهيدتين اللتين حدثت نتيجة لانهيار المنزل عليهما.

ووجه الوالي وكالة الري بمعالجة كسورات مصرف الأغير، وتعهد بمعالجة مشكلة المياه والكهرباء بالقرية، كما وجه بتوفير الناموسيات وكل الإحتياجات الصحية.

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وأعلن التزامه بالتنسيق مع الحكومة المركزية بمعالجة مشاكل مصرفي الشوال والسكر.

ومن جانبه، أعلن المدير العام لوزارة التخطيط العمراني د. نجم الدين الأمين، تسخير كافة إمكانات وآليات وزارته لخدمة القرية.

وكشف المدير التنفيذي لمحلية القرشي محمد علي عبدالله،بحسب الشروق – عن تأثر قرى أولاد إمام وغنيوة وودعيد المسلمية.

وأرجع تضرر القرى لإغلاق المصارف والأمطار الغزيرة التي أدت لحدوث حالتي وفاة وست إصابات خفيفة.

واستعرض جهود المحلية بالتعاون مع غرفة طوارئ الخريف بالولاية ووكالة الري والدفاع المدني ومنظمات المجتمع المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)