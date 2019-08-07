شاب يقتل جاره دهساً بعربته القلاب بالصالحة

أنهى رجل حياة جاره دهساً بالعربة أثناء ملاحقته له بعد الاعتداء عليه داخل منزله والهروب بسيارته ليسرع القتيل بملاحقته فيدهسه بعربته أرداه قتيلاً في الحال، وكشف ابن المجنى عليه تفاصيل الحادثة لشرطة الصلاحة بأن المتهم قام بدهس والده بعربة قلاب مما تسبب في وفاته.

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وأضاف الشاكي بحسب صحيفة الأهرام اليوم، بأن المتهم جارهم حيث حضر إليهم وقام بطرق الباب وعند فتح والده باب المنزل انهال عليهم بالضرب بعصا وأسرع بقيادة العربة وعندما حاول المجنى عليه اللحاق به قام بدهسه، وأوقفت الشرطة المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً بالقتل العمد وأخضعته للتحقيق بالتهمة المنسوبة إليه لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة أسباب قتله للمجنى عليه، وبأمر من النيابة أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)