التاريخ: 07-أغسطس-2019
197 مشاهدة
أنهى رجل حياة جاره دهساً بالعربة أثناء ملاحقته له بعد الاعتداء عليه داخل منزله والهروب بسيارته ليسرع القتيل بملاحقته فيدهسه بعربته أرداه قتيلاً في الحال، وكشف ابن المجنى عليه تفاصيل الحادثة لشرطة الصلاحة بأن المتهم قام بدهس والده بعربة قلاب مما تسبب في وفاته.
وأضاف الشاكي بحسب صحيفة الأهرام اليوم، بأن المتهم جارهم حيث حضر إليهم وقام بطرق الباب وعند فتح والده باب المنزل انهال عليهم بالضرب بعصا وأسرع بقيادة العربة وعندما حاول المجنى عليه اللحاق به قام بدهسه، وأوقفت الشرطة المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً بالقتل العمد وأخضعته للتحقيق بالتهمة المنسوبة إليه لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة أسباب قتله للمجنى عليه، وبأمر من النيابة أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل جاره دهساً بعربته القلاب بالصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.