النيابة توجه تهمة لثمانية متهمين في تزييف العملة فئة (200) جنيه

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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وجهت النيابة العامة بالتحقيقات الجنائية تهمة لثمانية متهمين تورطاً في تزييف العملة فئة المائتي جنيه لمخالفة القانون في المواد “21/ 117” من تزييف العملة الجديدة واستغلوها في شراء عملة اجنبية, وذلك إثر معلومة تلقتها السلطات حول نشاط المتهمين ليتم عمل كمين وضبط أحد المتهمين. وتشير معلومات الدار بانه بعد اخضاعه للتحقيقات كشف عن ماكينة طابعة باحدى المطابع ليتم تحريزها كمعروضات بجانب ورق معد للطباعة وآخر اكتملت طباعته بجانب فئة الدولار.
عليه ضبط جميع المتهمين واخضاعهم للتحريات التي بموجبها تم توجيه الاتهام توطئة لاجراءات المحاكمة.
الخرطوم”(أخبار الخليج 365)
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