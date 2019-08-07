فضائية مشاهدة تشرع في إجراءات فصل عدد من كوادرها

تسربت أجندة اجتماع من داخل محطة فضائية مشاهدة عن اجتماع مطول عقدته إدارة القناة نهاية الأسبوع الفائت بسبب الأوضاع المالية السيئة التي تعيشها القناة، بأن الإدارة عزمت على تقليص العاملين داخل المحطة حتى يكون في مقدورها تومفير رواتب الموظفين الذين ستبقى عليهم، مع سحب سيارات من بعض مديري الإدارات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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