تراجع بورصة البحرين 0.06% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت بورصة البحرين هامشيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على عكس الجلسة الماضية. ومع نهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق البحريني بنحو 0.06 بالمائة، إلى مستوى 1544.21 نقطة، خاسراً 0.99 نقطة. وبلغت تداولات السوق الإجمالية 5.26 مليون سهم، بإجمالي سيولة قدرها 1.21 مليون دينار بنهاية جلسة اليوم. Advertisements وهبط قطاع الاستثمار 0.67 بالمائة، والخدمات 0.12 بالمائة، فيما ارتفع قطاع البنوك 0.18 بالمائة. وتراجع سهم البحرين الوطني 0.14 بالمائة، بينما ارتفع الأهلي المتحد 0.11 بالمائة والبحرين والكويت 1.15 بالمائة. ونزل سهم البركة المصرفية 10 بالمائة، وعقارت سيف 1.92 بالمائة.

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