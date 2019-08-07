قال مسعفون ومصادر طبية إن مدنيين اثنين قتلا، فيما جرح آخرون خلال إطلاق نار من قبل عناصر تابعة لحزب الإصلاح اليمني الإخواني، على موكب تشييع في مدينة عدن.
وشيعت مدينة عدن جثامين قتلى الهجوم الدامي الذي نفذه الحوثيون على المدينة الخميس الماضي.
وقال شاهد عيان إنّ الموكب تعرّض لإطلاق نار من قبل مسلحين تمركزوا في جبل معاشيق المجاور لقصر الرئاسة، أثناء مرور الموكب قرب مقبرة القطيع في حي كريتر.
وأضاف أن ثلاثة من المشيعيين جُرحوا، فيما أكد مصدر طبي أن مدنيين اثنين قتلا، بينما تشهد المدينة حالة من التوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدنيين اثنين بإطلاق في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.