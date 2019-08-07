تجمع المهنيين يدعو لوقفات احتجاجية من أجل المفقودين في أحداث القيادة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمّع المهنيين عن التزامه بحملة ”حنبنيهو” في العاصمة والأقاليم، مؤكّدًا أنّها ستكون ثابتة للبناء والخدمة طوال الفترة الانتقالية التي تمّ الاتفاق عليها بين “العسكري” و”قوى الحرية”.

ودعا في الوقت ذاته إلى وقفاتٍ احتجاجية في الشوارع الرئيسية من أجل المفقودين، ومناقشة مشروع إعادة تسمية الشوارع والميادين بأسماء الشهداء في العاصمة والأقاليم، وتحديد شوارع رئيسية في العاصمة والأقاليم وكل المدن لرسم صور الشهداء والمفقودين على جدران بارزة يُتفق عليها، بجانب حملة تبادل صور المفقودين ونشرها في كل الأحياء والشوارع في شكل مطبوعات.

وكشفت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير عن زياراتٍ ميدانية للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وحصر مشكلاتها غداً ”الأربعاء”، مؤكّدةً عمل لجان لكتابة تصورات لكيفية إعادة تعمير وتشييد المرافق العامة في الأحياء في العاصمة والأقاليم، علاوة على تكوين صندوق دعم البناء والتعمير في كل حيٍّ عبر لجان الأحياء في العاصمة والأقاليم.

وحدّد التجمّع بحسب بيانٍ الخميس القادم موعدًا لإقامة ندوات في الأقاليم عن مهام الفترة الانتقالية، كما أعلن عن سلاسل بشرية على امتداد الشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية إلى النيابات العامة بالعاصمة تضامناً مع مفقودي الثورة.

وتقرّر فتح دفتر الحضور الثوري لزيارة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وحملات نظافة العيد للشوارع الرئيسية ومداخل المدن والأحياء.

وأعلن التجمّع عن بدء جمع جلد الأضاحي عبر لجان الأحياء للمساهمة في بناء المدراس والمستشفيات، كاشفًا عن عقده ندوةٍ سياسية مركزية مهمة عن واجبات الفترة الانتقالية وتقديم البرنامج الإسعافي.